உலக செய்திகள்

கொழும்பு தேவாலயத்தில், குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி + "||" + Colombo church, Prime Minister Modi tribute to those who died in the blast

கொழும்பு தேவாலயத்தில், குண்டுவெடிப்பில் இறந்தவர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி