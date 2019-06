மாநில செய்திகள்

வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்துவோரின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை ஏன் ரத்து செய்ய கூடாது? உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி + "||" + Why not cancel driving license of accused? High Court asks TN government

வாகனம் ஓட்டி விபத்து ஏற்படுத்துவோரின் ஓட்டுநர் உரிமத்தை ஏன் ரத்து செய்ய கூடாது? உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி