தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் ஒரே குடும்பத்தில் 7 பேர் கங்கையில் மூழ்கி பலி + "||" + In Uttar Pradesh, 7 members of the same family drowned in the Ganges

உத்தரபிரதேசத்தில் ஒரே குடும்பத்தில் 7 பேர் கங்கையில் மூழ்கி பலி