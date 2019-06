தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: சிறுமியை கற்பழித்து கொன்ற 3 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை - 3 போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு 5 ஆண்டு காவல் + "||" + Kashmir: Life sentence for rape and murder of girl, 3 others: 5-year detention to 3 police officers

