தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் 110 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின் ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து சிறுவன் மீட்பு + "||" + Two-year-old boy, stuck in borewell for nearly 110 hours, pulled out in Punjab: Official

பஞ்சாப்பில் 110 மணிநேர போராட்டத்திற்கு பின் ஆழ்துளை கிணற்றில் இருந்து சிறுவன் மீட்பு