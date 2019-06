தேசிய செய்திகள்

13 பேருடன் சென்ற ஏ.என்-32 ரக விமானத்தின் பாகங்கள் கண்டெடுப்பு + "||" + Indian Air Force The wreckage of the missing AN-32 was spotted today 16 Kms North of Lipo

13 பேருடன் சென்ற ஏ.என்-32 ரக விமானத்தின் பாகங்கள் கண்டெடுப்பு