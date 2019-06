தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய மந்திரிகளின் முதல் கூட்டம் இன்று நடக்கிறது + "||" + Prime Minister Narendra Modi led the first meeting of the ministers today

