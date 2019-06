பட்ஜெட்

பட்ஜெட் ஆலோசனையை தொடங்கினார், நிர்மலா சீதாராமன் - விவசாய பிரதிநிதிகளின் கருத்துகளை கேட்டறிந்தார் + "||" + Budget counseling started, Nirmala Sitaraaman - heard the opinion of the farmers' representatives

பட்ஜெட் ஆலோசனையை தொடங்கினார், நிர்மலா சீதாராமன் - விவசாய பிரதிநிதிகளின் கருத்துகளை கேட்டறிந்தார்