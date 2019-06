மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்க எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அழைப்பு; போஸ்டரால் பரபரப்பு + "||" + Poster is calling to Palanisamy to take office as AIADMK general secretary

