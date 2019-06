மாநில செய்திகள்

அடுத்த அறிவிப்பு வரும்வரை ஊடகத்திற்கு கருத்துகூற அ.தி.மு.க.வினருக்கு தடை; தலைமை அறிவிப்பு + "||" + The AIADMK has been banned to comment on the media until the next announcement; Chief Announcement

அடுத்த அறிவிப்பு வரும்வரை ஊடகத்திற்கு கருத்துகூற அ.தி.மு.க.வினருக்கு தடை; தலைமை அறிவிப்பு