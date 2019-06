வாயு புயல் நிலவரத்தை மத்திய அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது -பிரதமர் மோடி டுவீட்

புதுடெல்லி,

தென்மேற்கு பருவமழை 8-ம் தேதி தொடங்கியது. அதன் தொடர்ச்சியாக அரபிக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவானது. இந்நிலையில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், புயலாக மாறியது.

அரபிக்கடலில் உருவான இந்த புயலுக்கு ‘வாயு’ என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. இந்த வாயு புயல் அதிதீவிர புயலாக மாறி, நாளை காலை குஜராத் மாநிலம் போர்பந்தர் - டையூ பகுதிகளுக்கு இடையே கரையை கடக்கிறது.

புயல் கரையை கடக்கும்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 145 கி.மீ முதல் 170 கி.மீ வரை இருக்கக் கூடும் என இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:-

The Central Government is closely monitoring the situation due to Cyclone Vayu in Gujarat and other parts of India.



I have been constantly in touch with State Governments.



NDRF and other agencies are working round the clock to provide all possible assistance.