தேசிய செய்திகள்

நிலவை ஆய்வு செய்ய சந்திரயான்-2 விண்கலம் ஜூலை 15-ந் தேதி விண்ணில் ஏவப்படும்: இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அறிவிப்பு