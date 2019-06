உலக செய்திகள்

இந்தியாவுடனான வர்த்தக வேற்றுமைகளை தீர்க்க வெளிப்படையான பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்; அமெரிக்கா + "||" + US is open for dialogue with India over trade differences: Pompeo

இந்தியாவுடனான வர்த்தக வேற்றுமைகளை தீர்க்க வெளிப்படையான பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்; அமெரிக்கா