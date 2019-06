தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் ஜூன் 16ந்தேதி காலை அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது + "||" + All party meet in Parliament on the morning of 16 June

