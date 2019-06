மாநில செய்திகள்

செப்டம்பர் 6-ல் சந்திரயான்-2 நிலவில் இறங்கி பணிகளை தொடங்கும் -மயில்சாமி அண்ணாதுரை + "||" + September 6th Chandrayaan 2 on the moon Get down and start working Mayilasamy Annadurai

செப்டம்பர் 6-ல் சந்திரயான்-2 நிலவில் இறங்கி பணிகளை தொடங்கும் -மயில்சாமி அண்ணாதுரை