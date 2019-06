சென்னை

நடிகர் சங்கத்தில் சரத்குமார் மற்றும் ராதாரவி முறைகேடு செய்ததாக நடிகர் விஷால் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளார். இதை பார்த்த நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் வீடியோவை பார்த்த பிறகு அதிர்ச்சியும், வருத்தமும் அடைந்தேன். உங்கள் மீது வைத்திருந்த மரியாதை முற்றிலுமாக போய்விட்டது என கூறி உள்ளார்.

