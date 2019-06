தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் புல்வாமாவில் 2 தீவிரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Gunfight breaks out in Awantipora in south Kashmir's Pulwama

