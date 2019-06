மாநில செய்திகள்

பெண்களுக்கான 30 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் திருநங்கைகளும் விண்ணப்பிக்கலாம் - சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல் + "||" + Transgender can also apply to 30% reservation TNGovt

பெண்களுக்கான 30 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் திருநங்கைகளும் விண்ணப்பிக்கலாம் - சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தகவல்