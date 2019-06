தேசிய செய்திகள்

உத்தர பிரதேசத்தில் புழுதிப்புயல் தாக்கியதில் 13 பேர் பலி + "||" + 13 killed in dust storm, hailstorm-related incidents in UP

உத்தர பிரதேசத்தில் புழுதிப்புயல் தாக்கியதில் 13 பேர் பலி