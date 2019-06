தேசிய செய்திகள்

தமிழக அரசின் ஒப்புதலை பெற அவசியம் இல்லாமல், மேகதாது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் -குமாரசாமி + "||" + Without the need for the approval of the Government of Tamil Nadu For the cloud program To be approved- Kumaraswamy

தமிழக அரசின் ஒப்புதலை பெற அவசியம் இல்லாமல், மேகதாது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் -குமாரசாமி