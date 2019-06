தேசிய செய்திகள்

மீண்டும் பணியை தொடருங்கள் டாக்டர்களுக்கு மம்தா பானர்ஜி வேண்டுகோள் + "||" + West Bengal CM Mamata Banerjee: I appeal to all doctors to resume work as thousands of people are awaiting medical treatment

மீண்டும் பணியை தொடருங்கள் டாக்டர்களுக்கு மம்தா பானர்ஜி வேண்டுகோள்