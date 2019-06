கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை கிரிக்கெட்: தென் ஆப்பிரிக்க அணிக்கு 126 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு + "||" + World Cup Cricket: For the South African team Target of 126 runs to win

