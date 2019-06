தேசிய செய்திகள்

மேகதாது, காவிரி நீர் பங்கீடு பிரச்சினை: தமிழக, கர்நாடக முதல்வர்கள் மத்திய நீர்வள மந்திரியுடன் சந்திப்பு + "||" + Mekatatu, sharing of Cauvery water issue: Tamil Nadu and Karnataka Chief Ministers meet with Union Minister of Water Resources

மேகதாது, காவிரி நீர் பங்கீடு பிரச்சினை: தமிழக, கர்நாடக முதல்வர்கள் மத்திய நீர்வள மந்திரியுடன் சந்திப்பு