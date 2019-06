தேசிய செய்திகள்

உடனடியாக பணிக்கு திரும்புங்கள்: ‘டாக்டர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்கிறேன்’ - மம்தா பானர்ஜி அறிவிப்பு + "||" + Return to work immediately: 'I agree to the demands of the doctors' - Mamta Banerjee Announcement

உடனடியாக பணிக்கு திரும்புங்கள்: ‘டாக்டர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்கிறேன்’ - மம்தா பானர்ஜி அறிவிப்பு