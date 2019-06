தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் ‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்: பிரதமரிடம் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை + "||" + In Tamil Nadu, 'NEET' Exams should be canceled: Chief Minister Edappadi Palanisamy's request to the Prime Minister

தமிழகத்தில் ‘நீட்’ தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்: பிரதமரிடம் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கோரிக்கை