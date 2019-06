தேசிய செய்திகள்

வட மாநிலங்களில் கடுமையான வெயில்: பொதுமக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் - ஹர்ஷ்வர்தன் வேண்டுகோள் + "||" + I advise ppl to avoid moving out of house till temperature reduces Union Health Min Dr Harsh Vardhan

