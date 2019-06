தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் தொடங்கியது; பிரதமர் மோடி, அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு + "||" + The all party meeting began in Delhi; PM Modi, Ministers Participation

டெல்லியில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் தொடங்கியது; பிரதமர் மோடி, அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு