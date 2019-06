தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் மூளை காய்ச்சலுக்கு 104 பேர் மரணம்; கூட்டத்தில் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கேட்ட மந்திரியால் சர்ச்சை + "||" + Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur rises to 104

பீகாரில் மூளை காய்ச்சலுக்கு 104 பேர் மரணம்; கூட்டத்தில் கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கேட்ட மந்திரியால் சர்ச்சை