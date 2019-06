தேசிய செய்திகள்

விமான விபத்தில் உயிரிழந்த வீரர்களின் உடல்களை மீட்கும் பணி 3-வது நாளாக நிறுத்தம் + "||" + The bodies of the soldiers who died in the plane crash were stopped by the 3rd day

விமான விபத்தில் உயிரிழந்த வீரர்களின் உடல்களை மீட்கும் பணி 3-வது நாளாக நிறுத்தம்