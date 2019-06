மாநில செய்திகள்

ஆவடி நகராட்சியானது மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது - அரசாணை வெளியீடு + "||" + Avadi municipality was upgraded to a municipalit Publication of Government

ஆவடி நகராட்சியானது மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது - அரசாணை வெளியீடு