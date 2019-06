மாநில செய்திகள்

"எம்.ஜி.ஆர். ஜானகி கல்லூரியில் நடிகர் சங்க தேர்தலை நடத்த அனுமதியில்லை" - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி + "||" + Actors Association election No permission to hold in MGR. Janaki College HighCourt

