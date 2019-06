மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா நினைவிட கட்டுமான பணிகள் 60 சதவீதம் நிறைவு -முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி + "||" + Jayalalithaa memorial construction works It will soon be open to the public EdappadiPalaniswami

ஜெயலலிதா நினைவிட கட்டுமான பணிகள் 60 சதவீதம் நிறைவு -முதலமைச்சர் பழனிசாமி பேட்டி