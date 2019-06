தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்திற்கு சோனியா காந்தி அழைப்பு + "||" + UPA Chairperson Sonia Gandhi has called a meeting of opposition leaders at the Parliament

