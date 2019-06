தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தானை சேர்ந்த பா.ஜனதா எம்.பி. மக்களவை சபாநாயகராக ஓம் பிர்லா போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + BJP MP from Rajasthan, Om Birla as Speaker of the Lok Sabha, Selection without competition

