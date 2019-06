தேசிய செய்திகள்

ஒவ்வொரு குடிமகனின் வாழ்வை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதே அரசின் குறிக்கோள்: ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரை + "||" + President Ram Nath Kovind: In this Lok Sabha elections, more than 61 crore citizens cast their vote and set a new record.

