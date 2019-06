மாநில செய்திகள்

தள்ளிப்போன பருவமழை சீராகும் : தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு ஏற்படும் + "||" + The relentless monsoon is steady To the issue of water The solution will occur soon

தள்ளிப்போன பருவமழை சீராகும் : தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு விரைவில் தீர்வு ஏற்படும்