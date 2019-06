தேசிய செய்திகள்

எதிர்கால சந்ததியினருக்காக தண்ணீரை பாதுகாக்க வேண்டும்; ஜல சக்தி அமைச்சகத்தின் மூலம் தண்ணீர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும்- ராம்நாத் கோவிந்த் + "||" + President Ram Nath Kovind: We have to conserve water for our future generations. In this direction, creation of Jal Shakti Ministry is a decisive step.

