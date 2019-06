உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் உலகின் நான்காவது அதிகபட்ச வெப்பநிலை - சர்வதேச வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் + "||" + Two of the world's 4 all-time hottest temperatures have occurred in the past 3 years

பாகிஸ்தானில் உலகின் நான்காவது அதிகபட்ச வெப்பநிலை - சர்வதேச வானிலை ஆராய்ச்சி மையம்