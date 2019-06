உலக செய்திகள்

விமானத்தை சுட்டுவீழ்த்தியதன் மூலம் ‘ஈரான் மிகப்பெரும் தவறு செய்து விட்டது’ டிரம்ப் கண்டனம் + "||" + Trump says Iran 'made very big mistake' after downing of US drone

