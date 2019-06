மாநில செய்திகள்

குடிநீர் வழங்குவதில் இடையூறு ஏற்பட காரணங்கள் என்ன? தமிழக அரசு தகவல் + "||" + What are the reasons for disruption of drinking water supply?

குடிநீர் வழங்குவதில் இடையூறு ஏற்பட காரணங்கள் என்ன? தமிழக அரசு தகவல்