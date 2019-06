தேசிய செய்திகள்

கடுமையான வறட்சியை சமாளிக்க தமிழகத்திற்கு ரூ.1000 கோடி சிறப்பு நிதியாக வழங்க வேண்டும் - ஓ.பன்னீர் செல்வம் + "||" + To cope with severe drought 1000 crore for Tamil Nadu To provide for special funds O. Paneerselvam

