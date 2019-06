தேசிய செய்திகள்

முத்தலாக் மசோதா சட்டமாக மாறினால் அது பெண்களுக்கு எதிரான மிகப் பெரிய அநீதியாக இருக்கும் - அசாதுதீன் ஒவைசி + "||" + If Triple Talaq Bill becomes a law it will be even greater injustice against women-Asaduddin Owaisi

முத்தலாக் மசோதா சட்டமாக மாறினால் அது பெண்களுக்கு எதிரான மிகப் பெரிய அநீதியாக இருக்கும் - அசாதுதீன் ஒவைசி