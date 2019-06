தேசிய செய்திகள்

நீர் மேலாண்மை அதிகாரத்தை மத்திய அரசே எடுத்து கொள்ள வேண்டும் - விஜிலா சத்யானந்த் + "||" + Water Management Authority The central government should take over Vigila Satyanand

நீர் மேலாண்மை அதிகாரத்தை மத்திய அரசே எடுத்து கொள்ள வேண்டும் - விஜிலா சத்யானந்த்