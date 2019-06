தேசிய செய்திகள்

நரேந்திர மோடியை 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபராக பிரிட்டிஷ் ஹெரால்டு தேர்வு + "||" + PM Narendra Modi Chosen As World's Most Powerful Person Of 2019 By British Herald, Beats Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin And Others

நரேந்திர மோடியை 2019 ஆம் ஆண்டின் உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபராக பிரிட்டிஷ் ஹெரால்டு தேர்வு