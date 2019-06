தேசிய செய்திகள்

காவிரி பிரச்சினை குறித்த தமிழக எம்.பி.யின் பேச்சுக்கு கர்நாடக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு - மக்களவையில் திடீர் அமளி + "||" + Karnataka members protest against MP's speech on Cauvery issue - Sudden uproar in Lok Sabha

காவிரி பிரச்சினை குறித்த தமிழக எம்.பி.யின் பேச்சுக்கு கர்நாடக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு - மக்களவையில் திடீர் அமளி