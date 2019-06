தேசிய செய்திகள்

60 வயது கடந்த நிலையில் விவசாயிகளுக்கு மாதம் ரூ.3 ஆயிரம் ஓய்வூதியம் - நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Farmers over 60 years of age get a pension of Rs. 3000 pension per month - The federal government announced in Parliament

