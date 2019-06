மாநில செய்திகள்

தண்ணீர் பிரச்சினையை காரணம்காட்டி விடுமுறை அறிவித்தால் தனியார் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன் + "||" + Indicating the cause of the water problem If the holiday is announced Action on private schools Minister Sengottaiyan

தண்ணீர் பிரச்சினையை காரணம்காட்டி விடுமுறை அறிவித்தால் தனியார் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்