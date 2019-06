மாநில செய்திகள்

சென்னைக்கு நீர் கொண்டு வருவதன் மூலம் வேலூர் மக்களுக்கு அளிக்கும் நீரின் அளவு குறையாது : துரைமுருகனுக்கு அமைச்சர் பதில் + "||" + By bringing water to Chennai The water supply to Vellore will not decrease Minister's response to Duraimurugan

சென்னைக்கு நீர் கொண்டு வருவதன் மூலம் வேலூர் மக்களுக்கு அளிக்கும் நீரின் அளவு குறையாது : துரைமுருகனுக்கு அமைச்சர் பதில்