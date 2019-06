தேசிய செய்திகள்

இந்திய விமானப்படைக்கு 75 பயிற்சி விமானங்கள் வாங்கியதில் ரூ.339 கோடி ஊழல்: வினியோகஸ்தர் வீடு, அலுவலகத்தில் சி.பி.ஐ. சோதனை + "||" + Rs. 339 crore corruption in the purchase of 75 training planes by the Indian Air Force: Distributor home, in the office CBI Trial

