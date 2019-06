மாநில செய்திகள்

நான் வந்ததை வாரிசு அரசியல் என்கிறார்கள், சோதனை காலத்தில் தான் வந்துள்ளேன் - விஜய பிரபாகரன் + "||" + The successor I came to say is political VijayaPrabhakaran

நான் வந்ததை வாரிசு அரசியல் என்கிறார்கள், சோதனை காலத்தில் தான் வந்துள்ளேன் - விஜய பிரபாகரன்